Ceará regulariza Gabriel Santos e atacante fica apto para estrear contra o Grêmio

O MBL no Ceará e o Livres Ceará organizam para a noite desta quinta-feira, 9, a partir das 19 horas, uma projeção com lasers na fachada do Centurion, na Praça Portugal, com frases gigantes contra o governo federal. O objetivo é convocar os manifestantes para o ato contra o presidente Jair Bolsonaro marcado para o próximo domingo, 12, a ser realizado no mesmo lugar.

Segundo os organizadores da ação, também serão realizados exposição de faixa e panfletaço contra o governo. O ato pretende dar a visibilidade necessária para viabilizar e arrecadar os recursos para sua realização no 12 de setembro. "Essa é a hora dos cearenses darem a resposta definitiva ao golpismo de Bolsonaro e colocarem suas diferenças de lado, em prol da defesa da democracia", afirma o MBL, em nota.

O ato começou a ser convocado nas redes sociais nos mês passado com a hashtag “#12SetForaBolsonaro”. Em Fortaleza, manifestantes irão se concentrar na Praça Portugal, às 15h, rumo à Avenida Beira-Mar. Segundo Matheus Linard, coordenador estadual do MBL no Ceará, os organizadores trabalham para atrair lideranças locais de partidos aos protestos, que também devem acontecer a nível nacional.

O discurso mais inclusivo, segundo Matheus, começou a ser incorporado após escalada autoritária do presidente da República e seus apoiadores, que culminou nas manifestações do 7 de setembro. O dirigente afirma que as ações antidemocráticas do presidente foram uma "virada de chave" para a adesão de outros grupos para o ato do próximo domingo.

