Por declaração após Botafogo x Palmeiras, John Textor é suspenso e multado pelo STJD

Pleno do STJD decidiu nesta sexta-feira, 26, que dono da SAF do Botafogo precisará cumprir 45 dias de suspensão e pagar uma multa de R$ 100 mil

Por já ter recebido uma suspensão preventiva no final do ano passado, John Textor já ficou afastado por 28 dias e, agora, só precisará cumprir o restante da pena (17 dias). Neste período, ele não poderá estar presente nos jogos do Botafogo, seja como mandante ou visitante.

Durante a tarde desta sexta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu que John Textor, dono da SAF do Botafogo, precisará cumprir 45 dias de suspensão e pagar uma multa de R$ 100 mil por causa de suas declarações após a partida contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro de 2023.

A defesa de Textor discordou fortemente com a punição do artigo 258-B. Eles acreditam que, por ser o principal dirigente do clube e ter credenciamento, o norte-americano tinha o direito de estar à beira do gramado ao final do confronto.

Além disso, a defesa também disse que não esperava o julgamento do caso devido a uma solicitação de investigação das acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro feitas por Textor, que tem ligação com o caso em questão.