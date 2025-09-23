Torcida do Atlético-MG faz protesto no CT da equipe

No protesto desta terça-feira, os integrantes da organizada queriam entrar na Cidade do Galo. Líderes do elenco, como Everson, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana e Hulk conversaram com os torcedores

Na manhã desta terça-feira, integrantes de uma torcida organizada do Atlético-MG foram à Cidade do Galo para cobrar o elenco pela fase atual da equipe. É o segundo protesto em poucos dias, já que na madrugada do último domingo, alguns torcedores do time mineiro conversaram com jogadores ainda no Aeroporto de Confins.

No protesto desta terça-feira, os integrantes da organizada queriam entrar na Cidade do Galo. Líderes do elenco, como Everson, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana e Hulk conversaram com os torcedores. A cobrança foi parecida com a do Aeroporto: teor de "último aviso" para melhorar os resultados.