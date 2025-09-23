Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcida do Atlético-MG faz protesto no CT da equipe

Torcida do Atlético-MG faz protesto na Cidade do Galo,CT da equipe

No protesto desta terça-feira, os integrantes da organizada queriam entrar na Cidade do Galo. Líderes do elenco, como Everson, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana e Hulk conversaram com os torcedores
Autor Gazeta Esportiva
Autor
Gazeta Esportiva Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na manhã desta terça-feira, integrantes de uma torcida organizada do Atlético-MG foram à Cidade do Galo para cobrar o elenco pela fase atual da equipe. É o segundo protesto em poucos dias, já que na madrugada do último domingo, alguns torcedores do time mineiro conversaram com jogadores ainda no Aeroporto de Confins.

No protesto desta terça-feira, os integrantes da organizada queriam entrar na Cidade do Galo. Líderes do elenco, como Everson, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana e Hulk conversaram com os torcedores. A cobrança foi parecida com a do Aeroporto: teor de "último aviso" para melhorar os resultados.

O diretor e ídolo do Atlético-MG, Victor Bagy, também conversou com os integrantes da organizada.

A diretoria do Atlético-MG ainda não se pronunciou.

Leia mais

Série negativa preocupa


O Atlético não vence há sete jogos e ocupa atualmente a 13ª posição no Brasileirão, com 25 pontos. A sequência de resultados ruins tem gerado insatisfação entre os torcedores e aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Próximo desafio


Atlético-MG x Bolívar
Competição: Copa Sul-Americana
Fase: Quartas de final
Jogo de ida: 2 a 2
Local: Arena MRV
Data: quarta-feira (24), às 19h.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar