Torcida do Atlético-MG faz protesto no CT da equipe

Torcida do Atlético-MG faz protesto na Cidade do Galo,CT da equipeNo protesto desta terça-feira, os integrantes da organizada queriam entrar na Cidade do Galo. Líderes do elenco, como Everson, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana e Hulk conversaram com os torcedores
Na manhã desta terça-feira, integrantes de uma torcida organizada do Atlético-MG foram à Cidade do Galo para cobrar o elenco pela fase atual da equipe. É o segundo protesto em poucos dias, já que na madrugada do último domingo, alguns torcedores do time mineiro conversaram com jogadores ainda no Aeroporto de Confins.
No protesto desta terça-feira, os integrantes da organizada queriam entrar na Cidade do Galo. Líderes do elenco, como Everson, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana e Hulk conversaram com os torcedores. A cobrança foi parecida com a do Aeroporto: teor de "último aviso" para melhorar os resultados.
O diretor e ídolo do Atlético-MG, Victor Bagy, também conversou com os integrantes da organizada.
A diretoria do Atlético-MG ainda não se pronunciou.
Série negativa preocupa
O Atlético não vence há sete jogos e ocupa atualmente a 13ª posição no Brasileirão, com 25 pontos. A sequência de resultados ruins tem gerado insatisfação entre os torcedores e aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.
Próximo desafio
Atlético-MG x Bolívar
Competição: Copa Sul-Americana
Fase: Quartas de final
Jogo de ida: 2 a 2
Local: Arena MRV
Data: quarta-feira (24), às 19h.