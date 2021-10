"Obrigação de ter respeito", diz Alonso, do Atlético-MG, sobre jogo contra o Fortaleza

Zagueiro paraguaio do Galo reconhece peso da vantagem após goleada por 4 a 0 no jogo de ida, mas adota respeito ao Tricolor para o duelo da próxima quarta-feira, 27, no Castelão