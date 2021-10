Atlético-MG tropeça e fica no empate com a Chapecoense pelo Brasileirão

Galo sai na frente, sofre virada do Verdão do Oeste, mas arranca igualdade em 2 a 2 na Arena Condá. Vantagem mineira na liderança da Série A pode diminuir na rodada

O Atlético-MG perdeu uma grande oportunidade de manter sua extensa vantagem na liderança nesta quarta-feira. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe ficou no empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá, e corre o risco de ver sua folga na ponta diminuir ainda nesta rodada.

O Galo construiu as principais jogadas ofensivas nos primeiros instantes e saiu na frente aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio na área, Busanello afastou mal e a bola ficou nos pés de Dylan Borrero. O meio-campista ajeitou e bateu rápido para balançar as redes e marcar para os mineiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, a Chape conseguiu ir para o ataque e chegou ao empate dez minutos depois. Busanello fez cruzamento da esquerda para Geuvânio, que tocou em direção ao gol. Everson fez a defesa e, na sequência, Nacho anotou mais um para o Atlético no contra-ataque, mas o VAR identificou que a finalização de Geuvânio havia ultrapassado a linha e confirmou o gol da Chapecoense.

Com a igualdade no placar, o jogo ficou mais aberto e as duas equipes tentaram criar lances de perigo. Só que ninguém chegou a ameaçar os goleiros e o empate permaneceu no placar até o final da etapa inicial.

O Atlético-MG tentou aumentar a pressão sobre a Chape no segundo tempo, porém teve dificuldades para neutralizar o adversário. Os catarinenses chegaram ao ataque mais algumas vezes e conseguiram surpreender o Galo para fazer mais um e virar o confronto. Aos 23 minutos, Rodriguinho bateu forte, a bola bateu na mão de Nathan Silva dentro da área e o juiz deu pênalti. Mike foi para a cobrança, deslocou Everson e deixou os donos da casa em vantagem na Arena Condá.

Inconformado com a virada, o Galo foi para cima da Chapecoense e quase empatou aos 33, quando Dodô aproveitou sobra de cobrança de escanteio e finalizou de primeira, mas Keiller fez grande defesa e impediu o segundo gol atleticano. No entanto, os Alvinegros conseguiram igualar aso marcadores aos 37, com Eduardo Sasha. Calebe avançou pela esquerda e fez cruzamento preciso para o atacante desviar de cabeça no contrapé de Keiller e colocar os mineiros de volta na partida.

O Atlético teve uma boa chance para virar aos 33 com Hyoran, que recebeu passe de Hulk na área e finalizou com liberdade, mas Keiller defendeu à queima-roupa. Os dois times seguiram atacando nos últimos instantes, mas Anselmo Ramon e Hulk desperdiçaram grandes oportunidades nos lances finais e o jogo terminou empatado.

Tags