Coritiba é campeão, e Remo volta após 32 anos: confira quem subiu da Série B

Ex-Ceará, Iury Castilho foi o autor gol que deu o título ao Coxa / Crédito: JP Pacheco | Coritiba

Com emoção de sobra até os instantes finais, a Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo, 23. Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo foram as quatro equipes que conquistaram o acesso à elite do futebol nacional e disputarão a Série A em 2026. Já Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu terminaram na zona de rebaixamento e disputarão a terceira divisão. O grande campeão da competição foi o Coritiba, único integrante do G-4 que entrou na rodada derradeira com a vaga garantida. A taça, no entanto, só foi confirmada após a vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas.