Morre radialista Helder Ponte aos 82 anos

Irmão de Sérgio Ponte e Alan Neto (In Memoriam), o profissional era torcedor apaixonado do Fortaleza e comandou por muito tempo um programa diário sobre o Leão

Helder era irmão dos jornalistas Sérgio Ponte, Alan Neto (in memoriam), Flávio Ponte (in memoriam), Sebastião Ponte e Hilder Ponte. Além disso, era pai de três filhos: Régis, Helder Filho (também radialista) e Carlos Eduardo.

Torcedor do Fortaleza, comandou por muito tempo o programa Força Tricolor, na Rádio Cidade AM 860, ao lado de seu filho e do repórter Rodrigues Andrade (in memoriam).

O clube de seu coração divulgou uma nota lamentando o falecimento. "Como apaixonado torcedor do Fortaleza, ele foi um Conselheiro comprometido com o Clube. Sua paixão foi transmitida para seus filhos, Régis, Hélder Filho e Carlos Eduardo, que também são tricolores de coração."

"Além de sua contribuição para o Tricolor de Aço, Hélder Ponte também foi um destacado secretário-geral da APCDEC, onde desenvolveu seu trabalho por cinco temporadas", completou.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) também se solidarizou com familiares e amigos. "É com enorme pesar que a Federação Cearense de Futebol (FCF) lamenta o falecimento do jornalista Hélder Ponte, nesta quarta-feira (2), aos 82 anos."