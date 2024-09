Atletas cearenses que atuavam em Sobral são contratados por clubes da Bielorrússia

Ambos atuavam no Centro de Treinamento da empresa em Sobral, interior do estado do Ceará, a 242 quilômetros de Fortaleza

Os atletas cearenses Pedro Igor (atacante) e Átila Guilherme (lateral-direito), que possuem passagens pelas categorias de base do Ceará , foram contratados por dois times do futebol da Bielorrússia: Dimano Minsk e Arsenal Dzerzhins, respectivamente.

"Eles ficaram meses com a gente, foram observados, até que chegou a oportunidade de ir para a Biolerussia por intermédio da Blockchain, que é uma porta de entrada para outros mercados europeus", completou.

Pedro entrou em campo cinco vezes com a camisa do Dinamo e já marcou um gol. Na temporada, além do campeonato local, irá disputar a Conference League. Átila, por sua vez, atuou em dois e contribuiu com uma assistência.