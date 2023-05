Floresta encara São José-RS na estreia pela Série C do Brasileiro, nesta terça

Único representante cearense na competição, o Floresta estreia na Série C do Brasileiro nesta terça-feira, 2, diante do São José-RS, em Porto Alegre. O duelo está marcado para às 19 horas, no estádio Francisco Novelleto, conhecido como Passo dAreia, que tem campo de grama sintética.

Com um acesso recém-conquistado para a primeira divisão do Campeonato Cearense, a diretoria do Floresta fez mudanças na equipe, trazendo peças experientes para se juntar aos atletas formados na Vila Manoel Sátiro. A comissão técnica também mudou. Raimundo Wagner passou a ser coordenador da base, enquanto Gerson Gusmão, campeão piauiense com o River-PI, foi contratado.

A preparação do Lobo foi encerrada domingo e no feriado desta segunda-feira, 1º de maio, o time embarcou para o Rio Grande do Sul. O lateral-direito Igor Carvalho, remanescente da disputa da Série B Cearense, foi um dos 20 atletas relacionados. Ele comentou sobre o trabalho do novo treinador e sobre a estreia fora de casa.

"Estamos trabalhando sob o comando do professor Gerson Gusmão e a captação está sendo colhida por todos, agora, em campo necessitamos manter o nível de concentração elevado, pois sabemos da qualidade que temos. Não haverá jogos fáceis, e sim, todos com a mesma ambição, porém vamos buscar jogo a jogo pontuar", disse.

Pelo terceiro ano consecutivo na Série C do Brasileiro, o Floresta tem pretensões modestas. O primeiro objetivo, segundo o executivo de futebol do clube, Fred Gomes, em entrevista às Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, disse que o primeiro desafio é alcançar 22 pontos, que garantem, em tese, a permanência. Depois disso, o clube deve trabalhar para buscar espaço entre os oito primeiros colocados, para avançar de fase.

