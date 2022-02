Veja trajetórias de Palmeiras e Chelsea com Leila e Abramovich até a final do Mundial de Clubes

Neste sábado, 12, Palmeiras e Chelsea vão decidir o título do Mundial de Clubes. O Verdão tem como presidente Leila Pereira, que chegou ao clube como dona da principal patrocinadora do clube, a Crefisa. Já o time inglês é propriedade de um bilionário russo, Roman Abramovich.

A chegada de ambos aos respectivos clubes marcou uma mudança de trajetória. O Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão em 2012, conquistou a Série B em 2013 e, em 2014, se salvou de uma nova queda na última rodada do Brasileirão, com apenas 40 pontos da tabela.

Até que, em 2015, um reestruturação comandada pelo ex-presidente, Paulo Nobre, foi implementada, e Leila Pereira foi inserida no dia a dia do clube como dona da Crefisa, que viria a ser a principal patrocinadora do time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Deste então, o Verdão passou a investir mais no elenco e no futebol como um todo, e conquistou diversos títulos. Foram duas Copas do Brasil (2015 e 2020), dois Brasileiros (2016 e 2018), duas Libertadores (2020 e 2021), além do Campeonato Paulista de 2020. Agora, a equipe de Abel Ferreira chega ao ponto máximo da reconstrução iniciada em 2015.

Com o relação ao Chelsea, Roman Abramovich se tornou proprietário do clube em 2003. Até então, os Blues só haviam conquistado o Campeonato Inglês uma vez, em 1955. Iniciou-se um processo que envolveu a construção de um novo complexo de treinamentos, além de alto investimentos no elenco.

A mudança de rumo não demorou a surtir efeito. O clube levantou a taça da Premier League já em 2005, assim como em 2006, 2010, 2015 e 2017. O Chelsea, ainda no âmbito nacional, conquistou cinco vezes a Copa da Inglaterra (2007, 2009, 2010, 2012 e 2018) e três Copas da Liga (2005, 2007 e 2015).

Na Europa, os Blues também conquistaram o sucesso. São duas Liga dos Campeões (2012 e 2021), além duas Liga Europa (2013 e 2019), além da Supercopa em 2021. Assim, tanto para Chelsea e Palmeiras, a única taça que falta para coroar todo o processo de reconstrução é a do Mundial de Clubes.

Tags