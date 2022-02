Atlético-MG acusa Flamengo de receber informação privilegiada sobre a Supercopa

O Rubro-Negro reservou hospedagem em Cuiabá um dia antes do anúncio oficial da sede da competição; cariocas rebatem acusações do Galo

O anúncio de Cuiabá como o local para a disputa da Supercopa do Brasil acirrou os ânimos entre os dirigentes de Flamengo e Atlético-MG. Os mineiros criticaram a Arena Pantanal para ser o palco do duelo do dia 20 de fevereiro.

Os dirigentes atleticanos queriam um local mais próximo de Minas Gerais. Os mineiros destacaram que os rubro-negros terão maioria absoluta no estádio. Os atleticanos voltaram a reclamar após tentarem reservar o hotel em Cuiabá. No entanto, os mineiros alegaram que o Flamengo já tinha o feito. O fato seria um indício de informação privilegiada aos cariocas.

O Galo acusou, em comunicado enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Flamengo de ter tido informações privilegiadas. Isso porque o Rubro-Negro reservou hospedagem um dia antes do anúncio oficial da sede da Supercopa.

Do outro lado, o Flamengo rebateu todas as acusações. Os dirigentes rubro-negros criticaram a postura dos rivais. A rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG vem desde a década de 80, quando os mineiros alegam terem sido prejudicados na Libertadores de 81.

