Sport anuncia contratação do atacante Rodrigão, ex-Santos

O Sport anunciou, nesta quarta-feira, 9, a contratação do atacante Rodrigão, que tem passagens por Santos, Bahia, entre outros clubes do futebol brasileiro. Atualmente com 28 anos, Rodrigão assinou contrato definitivo até maio de 2022, com opção de renovação.

O atleta pertencia ao Santos, mas após não ser aproveitado, teve o contrato rescindido com o time da Vila. Após se destacar com a camisa do Campinense-PB, na Copa do Nordeste de 2016, o centroavante foi contratado pelo Peixe.

Nesse período, foi emprestado para Bahia, Avaí, Ceará, Coritiba e Ponte Preta, clube pelo qual disputou a Série B do ano passado.

O Sport busca reforçar o elenco para a temporada. Em 2022, o Leão disputa o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

