Santos recua e diz que não entrará em leilão pelo Nathan, alvo do Fortaleza

A contratação por empréstimo do meio-campista Nathan, do Atlético-MG, parece ser uma realidade distante do Santos. O Fluminense ofereceu valores superiores ao Peixe e levou a preferência pelo acordo. A informação foi inicialmente divulgada pela TNT Sports.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Edu Dracena, executivo de futebol do Santos, confirmou que o clube chegou ao seu limite pela contratação e não entrará em leilão para tê-lo no elenco.

No Galo, Nathan era utilizado como reserva. Nesta temporada, foram apenas seis partidas como titular e 22 jogos pelo Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Cuca, tendo marcado dois gols e contribuído com três assistências no torneio nacional.

Ao todo, Nathan possui 118 jogos pelo clube mineiro, marcou 14 gols e deu oito assistências. Seu contrato com o Atlético vai até junho de 2024.

