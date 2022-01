Botafogo tem interesse no zagueiro Klaus, ex-Ceará

O defensor chegou ao Vovô em 2020 e conquistou o título da Copa do Nordeste. Em 2021, participou de 14 jogos e marcou um gol

O zagueiro Klaus, ex-Ceará, está na mira do Botafogo para a temporada. Livre no mercado, ele pode ser uma novidade do time carioca para 2022, ano em que o clube volta à primeira divisão nacional.

No Vovô desde 2020, o defensor fez 14 jogos e um gol pelo Alvinegro de Porangabuçu na temporada de 2021. Klaus, de 27 anos, ganhou projeção pelo Juventude e também defendeu o Internacional.

Sobre o assunto Ceará mira contratação de Danilo Avelar e faz consulta ao Corinthians

Após fim do contrato, Ceará confirma a saída do lateral direito Gabriel Dias

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Botafogo busca um zagueiro para ocupar a vaga que era de Gilvan no elenco, que foi para o CRB. Klaus é uma possibilidade e se encaixa na realidade financeira do clube.

O Fogão, até agora, não anunciou contratações para a temporada. Dois nomes estão perto de reforçar o elenco: o volante Breno e o atacante Vinicius Lopes. A dupla defendia o Goiás e é conhecida pelo técnico Enderson Moreira.

Tags