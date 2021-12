Estratégia para negociar Richard, alvo do Ceará, vira meta dentro do Corinthians

A prioridade é conseguir rescisões com manutenção de direitos econômicos. A negociação com o Vovô segue esses moldes

A prioridade do Corinthians é conseguir rescisões com manutenção de direitos econômicos, quando não for possível vender o atleta em questão, conforme apurou a Gazeta Esportiva. O exemplo é o caso de Richard, que está sendo negociado com o Ceará nesses moldes.

O Timão evita o risco de perder o jogador de graça e tenta recuperar o investimento com uma valorização em outra equipe, sem a necessidade de renovar vínculo e também se livra do pagamento de salários nesse período.

O plano do Corinthians é repetir agora, na janela de janeiro, o que foi feito nos primeiros meses da gestão Duilio Monteiro Alves: se desfazer de dezenas de jogadores para trazer poucos, mas renomados reforços. Entretanto, dessa vez o clube pretende diminuir o número de empréstimos.

Claro que há muitas variantes dentro de uma negociação, e nem todas tomarão esse rumo, mas o Corinthians está decidido a tentar repetir essa estratégia sempre que for possível. O Timão vai virar o ano com 13 jogadores ligados ao elenco principal com contratos para vencer durante a temporada 2022. Desse grupo, boa parte está fora dos planos. São esses os principais alvos da diretoria para a estratégia de liberação com manutenção de direitos econômicos.

