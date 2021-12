Corinthians pretende negociar o volante Éderson com mercado europeu

O Corinthians enxerga Éderson como seu principal ativo no mercado para venda na janela de transferências de janeiro. O jogador, emprestado ao Fortaleza, não deve permanecer no Pici.

O Timão não pretende negociar nenhum titular, a não ser que receba alguma proposta considerada acima a média. Por outro lado, os dirigentes corintianos acreditam que Éderson pode render uma boa bolada assim que os europeus estiverem aptos para contratar.

O volante é jovem, 22 anos, e se destacou com a camisa do Fortaleza na temporada 2021. Alto, forte, dono de chute potente e capaz de romper linhas: as características e o momento de Éderson enchem o Corinthians de esperança.

A Gazeta Esportiva apurou que não há um valor pré-estipulado para uma eventual negociação, mas o Corinthians entende que não deve considerar propostas inferiores a R$ 30 milhões pelos 70% dos direitos econômicos do atleta, parte que compete ao alvinegro. Os 30% restantes pertencem ao próprio volante.

Em agosto, o Newcastle, da Inglaterra, manifestou interesse em Éderson. A moeda utilizada no país inglês é a Libra Esterlina, que atualmente vale R$ 7,60. Nesse caso, uma proposta de apenas 4 milhões de libras esterlinas já teria potencial para render pouco mais de R$ 30 milhões, número que o Corinthians não deixaria de avaliar com carinho.

A certeza de que Éderson tem mercado no exterior tanto pela idade, quanto devido ao potencial técnico, aliado à desvalorização do real perante a moedas como dólar, euro e libra dão a certeza, dentro do Corinthians, de que ele é o jogador certo para conseguir uma grande venda.

Outro ponto importante e que deixa o Corinthians confortável para negociar é o tempo de contrato que ainda tem pela frente. O vínculo do Timão com Éderson vai até janeiro de 2025. Portanto, não há pressa, muito menos desespero, para concluir uma transferência.

Assim como já recusou a investida do Newcastle, o Corinthians promete seguir com pulso firme para tratar sobre Éderson. Caso nenhuma negociação se confirme na janela de janeiro, a comissão técnica de Sylvinho não descarta manter o jogador no elenco e utiliza-lo na temporada 2022.

