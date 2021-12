Especulado no Corinthians, Diego Costa pode retornar para Espanha

Contratado em agosto deste ano, Diego Costa pode estar de saída do Atlético-MG. Recentemente especulado no Corinthians, o atacante voltou a chamar atenção da Europa.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Cádiz e Elche, clubes que atualmente disputam a elite do futebol espanhol, demonstraram interesse na contratação do atleta ainda na janela de transferências do início do ano. Porém, não será tão simples trazer o atacante, já que ele possui contrato com a equipe mineira até dezembro de 2022.

Sobre o assunto Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante já possui passagens por times da Espanha, como Atlético de Madrid, Celta de Vigo e Real Valladolid.

Pelo Galo, Diego Costa sofreu com lesões. Nesta temporada, o atleta disputou 19 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Apesar do pouco tempo no clube, o atleta conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Tags