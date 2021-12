Com futuro incerto no Bahia, Rodriguinho passa a ser monitorado pelo Santos

O meio-campista de 33 anos aguarda a definição da sua situação com o Esquadrão para iniciar a negociação com o Peixe

O técnico Fábio Carille quer contar com o meio-campista Rodriguinho no Santos em 2022. Campeão brasileiro em 2017 pelo Corinthians junto do treinador, o jogador de 33 anos tem contrato com o Bahia até o dia 31 de dezembro.

A tendência é que o meia não continue no time baiano, rebaixado para a Série B. O camisa 10 anotou dez gols e deu oito assistências em 56 jogos na última temporada. Ao todo, foram 93 partidas, 19 gols e nove assistências em dois anos de clube, além da conquista do Campeonato Baiano em 2020 e da Copa do Nordeste em 2021.

Sobre o assunto Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rodriguinho trabalhou com Fábio Carille no Corinthians de 2017 a 2018. Além do Brasileirão, a dupla também faturou dois títulos paulistas.