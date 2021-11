Série B: alagoanos lutam por acesso na última rodada; Vitória perto da queda para a Série C

Na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB-AL, 5º colocado, e CSA-AL, 6º, possuem chances de classificação para a Série A de 2022. Já o Vitória, no Z-4, com 40 pontos, ainda luta para não cair para a Série C.

Restando apenas uma vaga para a Série A do ano que vem (Botafogo-RJ, Coritiba-PR e Goiás-GO já estão classificados), CRB, com 60 pontos; e CSA, com 59 pontos, chegam à última rodada com possibilidades de acesso. O CRB tem 17% de chance de conquistar a vaga. Já o CSA tem 16%. As projeções são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O CRB precisa vencer ou empatar diante do Operário-PR no próximo domingo e torcer por um tropeço do Avaí-SC contra o Sampaio Corrêa-MA. Caso o time alagoano conquiste apenas um ponto, tem de torcer para que o CSA não vença o Brasil de Pelotas-RS. Já o CSA precisa da vitória e de tropeços dos concorrentes para conquistar a vaga. O Avaí só depende de si para garantir a classificação.

O Vitória na 8ª colocação, com 40 pontos, tem 91% de chance de rebaixamento. Para escapar, o Leão da Barra tem de vencer o Vila Nova-GO e torcer por derrotas do Remo-PA, contra o Confiança-SE; e do Londrina-PR, diante do Vasco. O Confiança, 19º colocado, com 36 pontos, já está rebaixado para a Série C de 2022.

Os demais times da Região não possuem mais chances de classificação ou rebaixamento. Na 8ª colocação, com 52 pontos, o Náutico-PE não consegue mais alcançar o G-4. Já o Sampaio Corrêa-MA, 12º colocado, com 47 pontos, deve encerrar a competição no meio da tabela.



