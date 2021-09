Athletico-PR empata com Sport e assume a oitava posição do Ceará

O jejum de vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro continua para o Athletico-PR. Neste domingo, em partida contra o Sport, na Arena da Baixada, mesmo contando com um jogador a mais desde os 21 do segundo tempo após expulsão de Hernanes, a equipe paranaense ficou no 0 a 0 pela 19ª rodada da competição.

O resultado representou a sexta rodada consecutiva sem vitórias no Brasileiro para o Furacão, que soma agora 24 pontos, a mesma quantidade do Ceará, mas fica na oitava colocação pelo número de vitórias. Para o Sport, o resultado também foi longe de ser positivo. A equipe ainda se vê na zona de rebaixamento, em 18°, com 17 pontos, a quatro do Bahia, primeiro clube fora da degola.

Pela próxima rodada, o Athletico visitará o América-MG, no sábado, às 16h (de Brasília). Já o Sport recebe o Internacional em casa, somente no dia 13 deste mês, às 20h (de Brasília).

Nos primeiros minutos de partida, o Athletico, dono da casa, começou impondo seu ritmo de jogo, como esperado. Tanto que, logo aos 2 minutos, Pedro Rocha levou perigo finalizando de dentro da área e mandando por cima. Porém, a partir daí, o Sport cresceu e passou a dominar, achando muito espaço para fazer suas jogadas.

Aos 8, a primeira chance clara da equipe pernambucana nos pés do experiente Hernanes, que recebeu belíssimo passe pelas costas e ficou cara a cara com o goleiro Bento, mas pegou mal na bola e mandou para fora. Bento, aliás, foi o principal nome do Furacão na primeira etapa, com, pelo menos, duas grandes defesas para evitar o primeiro gol do Sport.

Na reta final do primeiro tempo, já nenhuma das equipes conseguia chegar com perigo maior ao gol adversário. Com a queda na intensidade de jogo, os times tocavam a bola no meio de campo à procura por espaços, que não apareceram até o apito do juiz para encerrar a etapa.

Para o segundo tempo, as equipes vieram sem mudanças vindas do banco. Na primeira boa chance, aos 8, o Athletico chegou perto de marcar em chute perigoso de Pedro Rocha, que passou rente à trave de Maílson. Pouco depois o Furacão teria outra boa chegada em cabeceio de Erick.

No principal evento da partida, aos 21 minutos, o meia do Sport Hernanes, que fazia bom jogo, recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso por reclamação. O jogador ficou furioso com a decisão da arbitragem e custou a deixar o gramado.

Com um a menos, Gustavo Florentín foi obrigado a mexer em sua equipe. O atacante Tréllez deu lugar ao zagueiro Chico. Enquanto isso, António de Oliveira deu novos ares ao seu ataque. Pedro Rocha deu lugar a Renato Kayzer.

Ainda assim, com o Sport completamente fechado na defesa e tentando explorar contra-ataques, o Athletico, ainda que pressionasse, não conseguiu marcar. A melhor chance no restante do jogo seria, inclusive, dos visitantes, em chute de Mikael que foi parar na trave, aos 48. A partida terminou empatada em 0 a 0.

