Jogos hoje (14/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/02/26). Jogos do Campeonato Cearense compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Cearense

16h30min — Ferroviário x Fortaleza — Globo (CE) e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Japonês

03h — Kashima Antlers x Y. Marinos — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Alemão

11h30min — Werder Bremen x Bayern München — XSports e SportyNet e GOAT (YouTube)



11h30min — E. Frankfurt x B. M'gladbach — OneFootball



11h30min — Hamburgo x Union Berlin — OneFootball



11h30min — Hoffenheim x Freiburg — OneFootball



14h30min — Stuttgart x Köln — SportyNet e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Alemão (2ª div.)

09h — Hertha Berlin x Hannover 96 — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Alemão Feminino

08h — Freiburg x Union Berlin — DAZN

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Espanhol

10h — Espanyol x Celta de Vigo — ESPN 4 e Disney+



12h15min — Getafe x Villarreal — ESPN 4 e Disney+



14h30min — Sevilla x Alavés — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Espanhol (2ª div.)

10h — Córdoba x Leganés — Disney+



17h — Granada x Valladolid — Disney+

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Espanhol Feminino

14h30min — Barcelona x Eibar — DAZN

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Francês

17h05min — Paris FC x Lens — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Francês (2ª div.)

10h — Montpellier x Le Mans — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Inglês (2ª div.)

12h — Derby County x Swansea — Disney+

Jogos de hoje (14/02/26) da Copa da Inglaterra

09h15min — Burton x West Ham — ESPN e Disney+



12h — Burnley x Mansfield — Disney+



12h — Manchester City x Salford — ESPN e Disney+



12h — Norwich x West Bromwich — Disney+



12h — Port Vale x Bristol City — Disney+



12h — Southampton x Leicester — Disney+



14h45min — Aston Villa x Newcastle — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Italiano

11h — Como x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+



14h — Lazio x Atalanta — XSports e Disney+



16h45min — Internazionale x Juventus — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Holandês

14h45min — Excelsior x AZ Alkmaar — Disney+



16h — Ajax x Sittard — Disney+

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Saudita

10h55min — Al-Riyadh x Al-Khaleej — Bandsports (Esporte na Band) (YouTube)



14h30min — Al-Fateh x Al-Nassr — SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Turco

14h — Trabzonspor x Fenerbahce — Disney+

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Belga

14h15min — Charleroi x Gent — DAZN

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Catarinense

16h30min — Brusque x Chapecoense — Globo (SC) e globoplay.com/sc



18h — Santa Catarina x Avaí — NSports e NSports (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Gaúcho

17h — Avenida x Monsoon — GZH (YouTube)



20h — Novo Hamburgo x São José-RS — GZH (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Goiano

17h — Goiás x CRAC — Record (GO) e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Paraibano

16h30min — Campinense x Serra Branca — Globo (PB) e GOAT (YouTube)



17h — Pombal x Atlético-PB — RedeOn

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Paranaense

16h — Operário-PR x Coritiba — Record (PR) e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Baiano

16h — Bahia x Jacuipense — TV Brasil e TVE (BA) e TVE (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Alagoano

16h — Murici x ASA — Record (AL) e NN Play (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Sergipano

15h30min — Atlético Gloriense x Dorense — ITTV



15h30min — Falcon x Desportiva Aracaju — ITTV



16h — Confiança x América-SE — ITTV



16h — Itabaiana x Guarany-SE — ITTV



16h — Lagarto x Sergipe — Record (SE) e TV Atalaia (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Mineiro

19h — Itabirito x Atlético-MG — SportyNet e SportyNet (YouTube) e Premiere



19h — Uberlândia x Pouso Alegre — SportyNet+



19h — URT x Cruzeiro — SporTV e Premiere e YT (GE TV)



19h — América-MG x North — Premiere



19h — Athletic Club x Tombense — SportyNet+



19h — Democrata-GV x Betim — SportyNet+

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Paulista - A2

15h — Santo André x Grêmio Prudente — Ulisses TV (YouTube)



15h — Taubaté x Monte Azul — Metrópoles Esportes (YouTube)



15h30min — São Bento x Osasco Sporting — Paulistão (YouTube)



16h — Inter de Limeira x Linense — Metrópoles Esportes (YouTube)



18h — Ferroviária x Sertãozinho — Metrópoles Esportes (YouTube)



18h — XV de Piracicaba x Ituano — Paulistão (YouTube)



15h — Juventus-SP x Votuporanguense — Paulistão (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Brasileirão Feminino

15h — Fluminense x Vitória — CBF TV (YouTube)



18h — Bahia x Cruzeiro — NSports (YouTube)



21h — Botafogo x Juventude — CBF TV (YouTube)

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Carioca

21h30min — Vasco da Gama x Volta Redonda — SporTV e Premiere

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Argentino

19h45min — Talleres x Gimnasia L.P — Disney+

Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Mexicano

20h — Atlético San Luis x Querétaro — Disney+



22h — Monterrey x León — SportyNet (YouTube)

