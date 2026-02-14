Jogos hoje (14/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (14/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (14/02/26)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Cearense
- 16h30min — Ferroviário x Fortaleza — Globo (CE) e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Japonês
- 03h — Kashima Antlers x Y. Marinos — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Alemão
- 11h30min — Werder Bremen x Bayern München — XSports e SportyNet e GOAT (YouTube)
- 11h30min — E. Frankfurt x B. M'gladbach — OneFootball
- 11h30min — Hamburgo x Union Berlin — OneFootball
- 11h30min — Hoffenheim x Freiburg — OneFootball
- 14h30min — Stuttgart x Köln — SportyNet e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Alemão (2ª div.)
- 09h — Hertha Berlin x Hannover 96 — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Alemão Feminino
- 08h — Freiburg x Union Berlin — DAZN
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Espanhol
- 10h — Espanyol x Celta de Vigo — ESPN 4 e Disney+
- 12h15min — Getafe x Villarreal — ESPN 4 e Disney+
- 14h30min — Sevilla x Alavés — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Espanhol (2ª div.)
- 10h — Córdoba x Leganés — Disney+
- 17h — Granada x Valladolid — Disney+
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Espanhol Feminino
- 14h30min — Barcelona x Eibar — DAZN
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Francês
- 17h05min — Paris FC x Lens — CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Francês (2ª div.)
- 10h — Montpellier x Le Mans — SportyNet e SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Inglês (2ª div.)
- 12h — Derby County x Swansea — Disney+
Jogos de hoje (14/02/26) da Copa da Inglaterra
- 09h15min — Burton x West Ham — ESPN e Disney+
- 12h — Burnley x Mansfield — Disney+
- 12h — Manchester City x Salford — ESPN e Disney+
- 12h — Norwich x West Bromwich — Disney+
- 12h — Port Vale x Bristol City — Disney+
- 12h — Southampton x Leicester — Disney+
- 14h45min — Aston Villa x Newcastle — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Italiano
- 11h — Como x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h — Lazio x Atalanta — XSports e Disney+
- 16h45min — Internazionale x Juventus — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Holandês
- 14h45min — Excelsior x AZ Alkmaar — Disney+
- 16h — Ajax x Sittard — Disney+
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Saudita
- 10h55min — Al-Riyadh x Al-Khaleej — Bandsports (Esporte na Band) (YouTube)
- 14h30min — Al-Fateh x Al-Nassr — SporTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Turco
- 14h — Trabzonspor x Fenerbahce — Disney+
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Belga
- 14h15min — Charleroi x Gent — DAZN
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Catarinense
- 16h30min — Brusque x Chapecoense — Globo (SC) e globoplay.com/sc
- 18h — Santa Catarina x Avaí — NSports e NSports (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Gaúcho
- 17h — Avenida x Monsoon — GZH (YouTube)
- 20h — Novo Hamburgo x São José-RS — GZH (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Goiano
- 17h — Goiás x CRAC — Record (GO) e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Paraibano
- 16h30min — Campinense x Serra Branca — Globo (PB) e GOAT (YouTube)
- 17h — Pombal x Atlético-PB — RedeOn
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Paranaense
- 16h — Operário-PR x Coritiba — Record (PR) e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Baiano
- 16h — Bahia x Jacuipense — TV Brasil e TVE (BA) e TVE (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Alagoano
- 16h — Murici x ASA — Record (AL) e NN Play (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Sergipano
- 15h30min — Atlético Gloriense x Dorense — ITTV
- 15h30min — Falcon x Desportiva Aracaju — ITTV
- 16h — Confiança x América-SE — ITTV
- 16h — Itabaiana x Guarany-SE — ITTV
- 16h — Lagarto x Sergipe — Record (SE) e TV Atalaia (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Mineiro
- 19h — Itabirito x Atlético-MG — SportyNet e SportyNet (YouTube) e Premiere
- 19h — Uberlândia x Pouso Alegre — SportyNet+
- 19h — URT x Cruzeiro — SporTV e Premiere e YT (GE TV)
- 19h — América-MG x North — Premiere
- 19h — Athletic Club x Tombense — SportyNet+
- 19h — Democrata-GV x Betim — SportyNet+
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Paulista - A2
- 15h — Santo André x Grêmio Prudente — Ulisses TV (YouTube)
- 15h — Taubaté x Monte Azul — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 15h30min — São Bento x Osasco Sporting — Paulistão (YouTube)
- 16h — Inter de Limeira x Linense — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 18h — Ferroviária x Sertãozinho — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 18h — XV de Piracicaba x Ituano — Paulistão (YouTube)
- 15h — Juventus-SP x Votuporanguense — Paulistão (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Brasileirão Feminino
- 15h — Fluminense x Vitória — CBF TV (YouTube)
- 18h — Bahia x Cruzeiro — NSports (YouTube)
- 21h — Botafogo x Juventude — CBF TV (YouTube)
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Carioca
- 21h30min — Vasco da Gama x Volta Redonda — SporTV e Premiere
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Argentino
- 19h45min — Talleres x Gimnasia L.P — Disney+
Jogos de hoje (14/02/26) do Campeonato Mexicano
- 20h — Atlético San Luis x Querétaro — Disney+
- 22h — Monterrey x León — SportyNet (YouTube)
