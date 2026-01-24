Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (24/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (24/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (24/01/26)
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). Jogos da Premier League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (24/01/26) da Premier League

  • 09h30min — West Ham x Sunderland — ESPN e Disney+
  • 12h — Burnley x Tottenham — XSports e Disney+
  • 12h — Fulham x Brighton — ESPN 4 e Disney+
  • 12h — Manchester City x Wolverhampton — ESPN e Disney+
  • 14h30min — Bournemouth x Liverpool — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (24/01/26) do Campeonato Inglês (2ª div)

  • 09h30min — Millwall x Charlton — Disney+
  • 12h — Hull City x Swansea — Disney+

Jogos de hoje (24/01/26) da La Liga

  • 10h — Rayo Vallecano x Osasuna — Disney+
  • 12h15min — Valencia x Espanyol — ESPN 2 e Disney+
  • 14h30min — Sevilla x Athletic Bilbao — ESPN 2 e Disney+
  • 17h — Villarreal x Real Madrid — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (24/01/26) do Campeonato Espanhol (2ª div)

  • 10h — Valladolid x Albacete — Disney+
  • 12h15min — Leganés x Real Sociedad B — Disney+
  • 14h30min — Las Palmas x Córdoba — Disney+
  • 17h — Cádiz x Granada — Disney+

Jogos de hoje (24/01/26) da Bundesliga

  • 11h30min — Bayern München x Augsburg — Canal GOAT (YouTube) e SportyNet
  • 11h30min — Bayer Leverkusen x Werder Bremen — CazéTV (YouTube), Sportv e OneFootball
  • 11h30min — E. Frankfurt x Hoffenheim — OneFootball
  • 11h30min — Heidenheim x RB Leipzig — OneFootball
  • 11h30min — Mainz 05 x Wolfsburg — OneFootball
  • 14h30min — Union Berlin x B. Dortmund — CazéTV (YouTube) e Sportv

Jogos de hoje (24/01/26) do Campeonato Italiano (Serie A)

  • 11h — Como x Torino — ESPN 3 e Disney+
  • 14h — Fiorentina x Cagliari — Disney+
  • 16h45min — Lecce x Lazio — XSports e Disney+

Jogos de hoje (24/01/26) do Campeonato Saudita

  • 14h30min — Neom x Al-Ahli — BandSports e Canal GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (24/01/26) do Campeonato Paulista (A1)

  • 15h — São Bernardo x Mirassol — HBO MAX
  • 17h — Ponte Preta x Noroeste — HBO MAX
  • 18h30min — Palmeiras x São Paulo — Record, CazéTV (YouTube), TNT e Max

Jogos de hoje (24/01/26) do Campeonato Paulista (A2)

  • 15h — Taubaté x Ferroviária — Ulisses TV (YouTube)
  • 16h — Água Santa x Sertãozinho — Paulistão (YouTube)
  • 16h — Inter de Limeira x Santo André — Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 18h — Grêmio Prudente x Juventus-SP — Paulistão (YouTube)
  • 18h — Votuporanguense x Linense — Paulistão (YouTube)
  • 18h — XV de Piracicaba x Osasco Sporting — Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 19h — São José-SP x Monte Azul — Metrópoles Esportes (YouTube)

Jogos de hoje (24/01/26) do Campeonato Carioca

  • 21h — Botafogo x Bangu — Sportv e Premiere

