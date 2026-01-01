Jogos hoje (1º/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (1º/01/26)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 1º de janeiro de 2026 (1º/01/26). Jogos do Campeonato Inglês compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (1º/01/26) do Campeonato Inglês

14h30min – Crystal Palace x Fulham — ESPN 4 e Disney+



14h30min – Liverpool x Leeds — ESPN e Disney+



17h – Brentford x Tottenham — Disney+



17h – Sunderland x Manchester City — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (1º/01/26) do Campeonato Inglês da 2ª divisão

09h30min – Blackburn x Wrexham — XSports e Disney+



12h – Southampton x Millwall — Disney+



12h – Wycombe Wanderers x Cardiff City — Disney+



14h30min – Sheffield United x Leicester — XSports e Disney

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: