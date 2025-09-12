Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (12/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (12/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/25). Jogos da Série B e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (12/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série B

  • 19h - Volta Redonda x Paysandu - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Coritiba x Goiás - Disney+

Jogos de hoje (12/09/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h25min - Al-Ettifaq x Al-Ahli - Bandsports e GOAT (Youtube)
  • 15h - Al-Ittihad x Al-Fateh - Bandsports

Jogos de hoje (12/09/2025) do Campeonato Alemão

  • 15h30min - Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt - XSports e SporTV

Jogos de hoje (12/09/2025) do Campeonato Espanhol

  • 16h - Sevilla x Elche - ESPN3 e Disney+

Jogos de hoje (12/09/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - Racing x San Lorenzo - ESPN4 e Disney+

