Jogos hoje (15/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 (15/08/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Espanhol
- 14h - Girona x Rayo Vallecano - Disney+
- 16h30min - Villareal x Oviedo - ESPN4 e Disney+
- 21h30min - Libertad x River Plate - Paramount+
Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Inglês
- 16h - Liverpool x Bournemouth - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 20h - Amazonas x América-MG - Disney+
Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Instituto x Union Santa Fé - Disney+
- 21h - Racing x Tigre - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino
- 21h - Corinthians x Bahia - SporTV
Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-20
- 19h - RB Bragantino x Athletico-PR - Bragantino TV (YouTube)
Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino
- 21h - Botafogo x Fortaleza - TV Brasil
