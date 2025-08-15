Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (15/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (15/08/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 (15/08/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Espanhol

  • 14h - Girona x Rayo Vallecano - Disney+
  • 16h30min - Villareal x Oviedo - ESPN4 e Disney+
  • 21h30min - Libertad x River Plate - Paramount+

Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Inglês

  • 16h - Liverpool x Bournemouth - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 20h - Amazonas x América-MG - Disney+

Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - Instituto x Union Santa Fé - Disney+
  • 21h - Racing x Tigre - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 21h - Corinthians x Bahia - SporTV

Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-20

  • 19h - RB Bragantino x Athletico-PR - Bragantino TV (YouTube)

Jogos de hoje (15/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 21h - Botafogo x Fortaleza - TV Brasil

