De virada, Espanha goleia Geórgia e encara Alemanha nas quartas de final da Eurocopa

Jogadores da Espanha comemoram gol de Dani Olmo em vitória contra a Geórgia pela Eurocopa 2024 Crédito: Angelos Tzortzinis / AFP

A Eurocopa conheceu mais uma seleção classificada às quartas de final. Neste domingo, 30, a Espanha goleou a Geórgia, de virada, por 4 a 1, e garantiu vaga na sequência do mata-mata. Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo balançaram as redes para os espanhóis, enquanto Le Normand (contra) fez para os georgianos no RheinEnergieStadion. A Espanha, deste modo, avançou para as quartas de final e pegará a Alemanha, que bateu a Dinamarca por 2 a 0, no último sábado, 29. Já a Geórgia ficou pelo caminho. Espanha e Alemanha se enfrentarão por uma vaga na semifinal da Eurocopa 2024 na próxima sexta-feira, 5, às 13 horas (de Brasília), na Arena Stuttgart, em território alemão.

Espanha x Geórgia: o jogo A primeira chance de partida foi criada aos quatro minutos: Carvajal apareceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para dentro da grande área, Pedri chegou finalizando de carrinho, mas o goleiro Mamardashvili fez a defesa tranquila. Aos 10, o goleiro georgiano salvou sua seleção novamente. Em cobrança de escanteio, Le Normand subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou para o gol, mas o arqueiro da Géorgia fez grande defesa.

No entanto, mesmo com a pressão espanhola, foi a Geórgia quem abriu o marcador. Em contra-ataque fatal, Mikautadze conseguiu sair jogando e Kakabadze apareceu pelo lado direito. O camisa 2 avançou em velocidade e cruzou forte. Kvaratskhelia estava dentro da área e, em tentativa de afastar, Le Normand mandou contra a própria meta. Aos 34 minutos da primeira etapa, a Espanha seguiu com a bola tentando o gol de empate. Cucurella arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Mamardashvili a espalmar para dentro da área. Aos 38, os espanhóis finalmente conseguiram igualar o marcador. Nico Williams deu bom passe para Rodri. Na entrada da área, o volante bateu rasteiro, no canto direito, para deixar tudo igual em 1 a 1. Com três minutos do segundo tempo, Kvaratskhelia quase marcou um golaço para a Geórgia. O camisa 7 percebeu o goleiro Unai Simón adiantado e arriscou do meio-campo. A bola fez muita curva e passou rente à trave esquerda, mas foi pela linha de fundo. Aos cinco minutos, foi a vez da Espanha responder. Yamal cobrou falta da entrada da área e Mamardashvili espalmou. Os espanhóis ficaram com a bola e envolveram a Geórgia com boa troca de passes. O jovem atacante recebeu do lado direito, lançou para dentro da área e Fabián Ruiz subiu, sozinho, para anotar o gol da virada espanhol: 2 a 1. Com 17 minutos no relógio, a Espanha teve oportunidade de ouro para fazer o terceiro. Após saída errada da Geórgia, Lamine Yamal ficou com a bola e ficou cara a cara com o goleiro Mamardashvili, mas finalizou para fora.