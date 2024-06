Vojvoda elogia partida do Fortaleza e destaca atuação de Moisés: "Tem uma cabeça forte"

O Fortaleza saiu com vantagem na decisão da Copa do Nordeste ao vencer o CRB por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira, 5, na Arena Castelão. Os gols do Tricolor foram marcados por Moisés e Lucero. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a partida de sua equipe e demonstrou foco na segunda final da decisão.

“O futebol não dá garantia para ninguém, então acho que fizemos uma boa partida na nossa estratégia, sabíamos que íamos encontrar um time que defensivamente ia propor uma alta intensidade. Conseguimos dois gols em um momento importante, mas agora temos uma final fora de casa e temos que planejar bem a estratégia. Isso é futebol, uma vantagem de dois gols não assegura nada se não fizermos bem o nosso trabalho”, completou.

Um dos destaques da fala do técnico foi o atacante Moisés. Após sair de campo sob as vaias da torcida ao perder chances claras de gols contra no jogo contra o Athletico-PR, o jogador se redimiu com uma excelente atuação diante do CRB. Com o tento marcado na noite de ontem, o camisa 21 torna-se o maior artilheiro do Leão na Copa do Nordeste.

“Eu falei depois da última partida que ia observá-lo para ver como seria sua recuperação e ele já se recuperou. Hoje ele abriu o placar em uma partida difícil, faltando poucos minutos para o fim do primeiro tempo e participou da jogada do segundo gol também. Então Moisés tem uma cabeça forte, reconhece quando não está bem e isso é bom para que continue evoluindo”, disse o técnico argentino.