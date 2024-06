Gegê, do CRB, reclama de arbitragem da final do Nordestão e afirma: "Não está perdido"

Pela frente, as equipes ainda tem 90 minutos para disputar a taça do Nordestão, o segundo jogo acontece neste domingo, 6, em Alagoas

"Final é decidida em detalhes. Não está perdido, vamos jogar diante do nosso torcedor. Lá a gente tem grandes chances de vencer e, se Deus quiser, vamos conseguir [...] Difícil entender, ele (árbitro) acaba puxando para o lado do time que está em casa. Deu algumas faltas para o Fortaleza e para a gente não deu. Tem que apitar da mesma forma para os dois lados", disse.

O Fortaleza bateu o CRB-AL, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira , 6, na Arena Castelão, em jogo válido pela ida da grande final da Copa do Nordeste 2024. Na saída do gramado, o meia cearense Gegê, que defende o alvirrubro, protestou contra a arbitragem da partida, indicando que o árbitro Paulo Belence (PE) influenciou no resultado negativo da equipe alagoana, mas destacou que o seu time não entregará o resultado de bandeja e tentará buscar a virada diante de seu torcedor.

Pela frente, as equipes ainda tem 90 minutos para disputar a taça do Nordestão, o segundo jogo acontece neste domingo, 6, em Alagoas. Na ocasião, o Fortaleza pode perder até por um gol de diferença que ainda será campeão. Em caso de vitória do CRB por dois gols, a decisão vai para o pênaltis. A missão do Galo é difícil, mas contará com o apoio de sua torcida.