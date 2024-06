Vojvoda x Daniel Paulista: reencontro de técnicos na final do Nordestão

Os técnicos se enfrentam pela segunda vez à beira de campo. A vantagem é do comandante alvirrubro, que garantiu o primeiro revés do Tricolor na atual temporada

Além do feito, Paulista manteve o status de campeão estadual ao vencer o campeonato alagoano e sagrar o CRB como atual tricampeão do certame. Confirmando o bom início de temporada sob o comando do técnico, o clube chegou às oitavas de final da Copa do Brasil sem sofrer gols, eliminando, inclusive, o Ceará. Também nesta segunda passagem pelo Galo, Paulista entrou definitivamente na história do clube ao anotar a maior goleada do time em campeonatos nacionais, quando venceu o Vitória por 6 a 0 na última edição da Série B.

Em trajetórias diferentes pelos clubes, ambos os técnicos são unanimidades em suas respectivas torcidas. Daniel Paulista, em sua segunda passagem pelo CRB, vive em lua de mel com a torcida alvirrubra ao conseguir o feito de levar o Galo da Pajuçara à sua segunda final de Copa do Nordeste após 30 anos.

Protagonizando a decisão do maior torneio regional do país, Fortaleza e CRB se enfrentam nesta quarta-feira, 5, pela primeira final da Copa do Nordeste . À beira de campo, a disputa conta com um duelo de ídolos das torcidas: Juan Pablo Vojvoda e Daniel Paulista . Se por um lado o técnico argentino tenta vencer sua segunda orelhuda, o comandante do Galo tenta sua primeira taça.

Na atual temporada da Segundona, entretanto, o time alagoano não vive a melhor fase. 14º colocado na competição, o clube soma oito pontos em sete jogos disputados. No último fim de semana, o escrete-vermelho-e-branco sofreu uma derrota de 4 a 2 diante da Ponte Preta ao utilizar um time misto e poupar as principais peças para a final contra o Fortaleza.

No único confronto do CRB de Daniel Paulista contra o Fortaleza, aliás, o retrospecto é favorável ao técnico alvirrubro. No duelo entre as equipes pela fase de grupos da Copa do Nordeste, no início de fevereiro, o CRB anotou 1 a 0 sobre o Tricolor do Pici e fez os comandados de Vojvoda conhecerem a primeira derrota da temporada.

Vojvoda, por sua vez, vê na taça do Nordestão a oportunidade de controlar o momento oscilante do Leão do Pici. Após desperdiçar a chance do hexacampeonato estadual e ser eliminado da Copa do Brasil diante do Vasco, o título regional daria ao clube a confiança necessária para buscar resultados semelhantes nas demais competições que disputa. Atualmente, o técnico argentino tem um aproveitamento de 57% nesta temporada.