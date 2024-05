Soso x Vojvoda: semifinal da Copa do Nordeste terá confronto argentino à beira de campo

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Desde o primeiro confronto, Sport e Fortaleza vivem momentos distintos na temporada. Ambas as equipes chegam para a decisão após serem eliminadas na Copa do Brasil. A eliminação, entretanto, não teve o mesmo peso para os comandantes. Mariano Soso foi ovacionado pela torcida do Sport mesmo após cair diante do Atlético-MG. O técnico, que chegou como uma incógnita, já conquistou a confiança do torcedor rubro-negro e vive um bom momento no clube. Após vencer o Campeonato Pernambucano, o Sport divide as atenções entre Copa do Nordeste e Série B. Desde que empatou contra o Fortaleza, em fevereiro, o Rubro-Negro disputou 19 partidas, resultando em dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Fazendo com que Soso tenha 79% de aproveitamento nesse período. O Fortaleza de Vojvoda, por sua vez, além de disputar Copa no Nordeste e Série A, precisa focar na Copa Sul-Americana. Logo, desde que enfrentou o Leão da Ilha pela fase de grupos, o Tricolor jogou 23 vezes, acumulando o saldo de sete vitórias, doze empates e quatro derrotas. Com isso, o argentino tricolor tem apenas 27% de aproveitamento nesse recorte.