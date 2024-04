Veja melhores e piores cenários para Fortaleza e Ceará na 6ª rodada do Nordestão

Ocupando a vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, o Fortaleza pode encurtar a distância para o Bahia, que lidera com 12. Além disso, em caso de vitória e tropeços de Treze, ABC, Juazeirense e Itabaiana, o Leão do Pici pode abrir até seis pontos para os concorrentes que estão fora da zona de classificação do Nordestão.

O Clássico-Rei da 6ª rodada da Copa do Nordeste desta quarta-feira, 20, coloca frente a frente Fortaleza e Ceará em momentos distintos na competição. A equipe de Juan Pablo Vojvoda tem a oportunidade de se aproximar da classificação ao mata-mata em caso de vitória, enquanto o Alvinegro de Porangabuçu tenta retornar ao G-4 do Grupo A.

Pelo lado do Ceará, a vitória é fundamental para o clube seguir sonhando com a classificação para o mata-mata do Nordestão. O time de Vagner Mancini ocupa a vice-lanterna do Grupo A, com seis pontos somados em cinco partidas. Ainda que vença, precisa torcer contra Maranhão, Botafogo-PB e CRB ou Vitória, equipes que estão empatadas em número de pontos, com oito.

Caso não vença, o Alvinegro de Porangabuçu precisará ter 100% de aproveitamento contra Treze e Itabaiana e torcer por tropeços dos concorrentes para chegar às fases finais da Copa do Nordeste.

Desde 2019, quando a competição passou a ser disputada no atual formato, com dois grupos, o time que menos precisou de pontos para avançar ao mata-mata foi o Vitória. Naquele ano, o time baiano chegou as fases finais do regional após somar sete pontos na fase de grupos. Para uma equipe (ter maior chance de) conquistar classificação, precisa, em média, de 14 pontos.