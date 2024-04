Em prévia da final estadual, Ceará e Fortaleza duelam em Clássico-Rei pelo Nordestão

A bola rola às 21h30min desta quarta-feira, 20, pela sexta rodada da fase de grupos do torneio regional. O Leão, por ser mandante do duelo, terá maior espaço destinado aos seus torcedores

Mais de 35 mil torcedores já confirmaram presença . Do lado tricolor, foram 17.770 check-ins feitos por sócios e 10.113 ingressos comercializados. Já a torcida do Vovô adquiriu 7.498 entradas. Ao todo, 56.849 entradas foram disponibilizadas, sendo 23.176 ao Ceará e 33.673 para o Fortaleza, que é o mandante.

Após o eletrizante Clássico-Rei pelo Estadual, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, desta vez em confronto da sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida promete grandes emoções, sobretudo pelo cenário que as duas equipes vivem na competição regional: o Vovô está na penúltima posição do Grupo A e precisa da vitória de qualquer forma, enquanto o Leão quer se consolidar no G4 do Grupo B.

Ambos clubes chegam embalados para o embate após classificação à final do Estadual. O Ceará despachou o Ferroviário ao vencer por 4 a 3 no placar agregado. O Fortaleza superou o Maracanã por 3 a 0 no segundo jogo e garantiu a vaga. Outro elemento que potencializa o duelo é a memória do primeiro Clássico-Rei, marcado por confusão generalizada, expulsões e reviravoltas — um 3 a 3 emocionante, decidido no último minuto do jogo.

Atual campeão do torneio e querendo o tetra, o Ceará ocupa a 7ª posição do Grupo A, dois pontos a menos que o CRB e Vitória, 4º e 3º colocados, respectivamente. Restando apenas dois jogos além do Clássico-Rei, o Alvinegro não tem mais margem de erro caso queira evitar uma vexatória eliminação precoce. Castilho, meia do Vovô, comentou sobre o assunto e da importância de um triunfo diante do Fortaleza.

