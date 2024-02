Náutico 0 x 0 Ceará: veja os melhores momentos da partida

O Vovô, que atuou com um time alternativo nos Aflitos, ampliou a sequência de invencibilidade na temporada e manteve-se dentro do G4 da Copa do Nordeste

Com time alternativo e em noite inspirada de Richard, o Ceará empatou sem gols com o Náutico na noite desta quarta-feira, 14, nos Aflitos, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Com o ponto conquistado, o Alvinegro de Porangabuçu manteve-se na quarta colocação do Grupo A do torneio e chegou ao sétimo jogo de invencibilidade na temporada.

