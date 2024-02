Defendendo invencibilidade no ano, Ceará encara o Náutico nos Aflitos pelo Nordestão

Mantendo o planejamento, o Vovô irá a campo com uma equipe alternativa. A bola rola às 21h30min desta quarta-feira, 14, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste

Determinado a manter a invencibilidade na temporada, o Ceará encara o Náutico nesta quarta-feira, 14, às 21h30min, no Aflitos, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O confronto marca o reencontro das equipes se enfrentando em Recife após mais de seis anos — a última vez aconteceu pela Série B de 2017, com vitória por 2 a 0 do Alvinegro de Porangabuçu.

Com quatro pontos, mesma quantidade do Vitória, o Ceará figura dentro do G4 do Grupo A e busca se consolidar na zona de classificação. Na última rodada, o Vovô sofreu contra o Altos-PI, no que foi a pior atuação da equipe na temporada, de acordo com o próprio Vagner Mancini em entrevista coletiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O empate contra o clube piauiense aconteceu somente no minuto final, com Erick Pulga, artilheiro e principal destaque do Vovô em 2024.