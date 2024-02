Saiba quais as principais contratações dos clubes da Copa do Nordeste

Everton Ribeiro, Santos, Jorge Recalde e Lucas Lima disputarão a Copa do Nordeste em 2024 Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia, Mateus Lotif/Fortaleza EC, Felipe Santos/Ceará SC e Reprodução/Sport Recife

Principal competição regional do país, a Copa do Nordeste terá início neste sábado, 3, e promete muita emoção na edição de 2024. Neste ano, os clubes investiram - com SAF ou não - e trouxeram nomes de peso para seus respectivos elencos. Confira as principais contratações dos clubes tradicionais do certame. Bahia - Caio Alexandre e Everton Ribeiro Impulsionado pelo investimento de R$ 320 milhões originários do City Football Group, o Esquadrão foi ao mercado e contratou dois dos jogadores mais desejados no futebol brasileiro: Caio Alexandre e Everton Ribeiro. O primeiro viveu novela longa com o Fortaleza e chegou a negociar com Palmeiras e Corinthians, mas decidiu acertar com o Bahia para 2024.

O segundo, por sua vez, chega ao clube após uma longa e vitoriosa passagem pelo Flamengo, onde se solidificou ainda mais como um dos melhores meias do futebol nacional - sendo convocado até para a Copa do Mundo de 2022. Até o momento, Everton já assinalou dois gols com a camisa tricolor.

Fortaleza - Santos e Moisés Almejando disputar grandes títulos em 2024, o Leão do Pici também priorizou a qualidade na janela de transferências. Santos, por exemplo, foi o goleiro escolhido pela diretoria para disputar posição com João Ricardo. O arqueiro, que estava no Flamengo, acumula convocações para a seleção brasileira e é tratado como uma das referências no cenário brasileiro. Por outro lado, a cúpula leonina também decidiu repatriar um velho conhecido da torcida: Moisés. Vendido no meio do ano passado para o Cruz Azul, do México, o ponta está de volta ao Fortaleza para tentar repetir o desempenho que já teve com a camisa do Leão. Ceará - Recalde e Mugni Após uma Série B frustrante em 2023, o Vovô, que é o atual campeão da Copa do Nordeste, modificou grande parte do seu elenco para a nova temporada. Entre as novidades estão os meias Jorge Recalde e Mugni. O primeiro chega após ganhar destaque com a camisa do Newell's Old Boys, da Argentina. Já o segundo desembarca em solo cearense depois de passagem pelo Bahia, onde conquistou o acesso à Série A em 2022. Vitória - Luan e Zapata De volta à Série A após cinco anos, o Leão da Barra decidiu apostar em jogadores renomados nacionalmente e internacionalmente. Mantendo alguns atletas do elenco de 2023, a diretoria rubro-negra acertou com dois jogadores que prometem movimentar os holofotes do clube: o zagueiro Cristián Zapata e o meia Luan. O defensor colombiano estava no Atlético Nacional de Medelín-COL na última temporada, quando disputou 51 partidas. Antes, defendeu Milan, Genoa e San Lorenzo. Luan, por sua vez, tentará recuperar o futebol que encantou o Brasil nos tempos de Grêmio.

Sport - Lucas Lima e Gustavo Coutinho Um dos clubes mais tradicionais do Nordeste, o Sport também investiu alto no seu elenco nesta temporada. Não à toa contratou o meia Lucas Lima e o centroavante Gustavo Coutinho. Ambos, inclusive, acumulam passagens pela equipe. O meio-campista chega por empréstimo junto ao Santos até o fim da temporada. Em 2023, no time paulista, ele disputou 50 partidas, marcou dois gols e contribuiu com dez assistências. Já Coutinho retorna ao clube após ser adquirido por R$ 7 milhões junto ao Fortaleza. CRB - Jorginho e Facundo Labandeira O Galo, por sua vez, contratou dois nomes conhecidos no futebol nordestino. Tratam-se do meia Jorginho e do atacante Facundo Labandeira. O primeiro foi destaque da Série B 2023 pelo Sport e ainda acumula passagem pelo Ceará.

Já o segundo atuou em clubes uruguaios como Nacional, Progreso, Danubio, Boston River e Defensor Sporting. Náutico - Rafael Vaz e Leandro Barcia Mesmo com menor investimento em relação aos outros grandes do Nordeste, o Timbu conseguiu atrair nomes importantes para o seu elenco de 2024. O zagueiro Rafael Vaz, por exemplo, chega ao clube visando contribuir com liderança e qualidade técnica dentro de campo. Além dele, Leandro Barcia também foi contratado. O atacante uruguaio de 31 anos, que defendeu o Sport em 2020, estava no Defensor Sporting, do Uruguai, na última temporada.