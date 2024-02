América-RN tem três desfalques e duas dúvidas para jogo contra o Fortaleza

Duelo entre as equipes ocorrerá neste sábado, 3, às 16 horas, na Arena Castelão, pela rodada de abertura da Copa do Nordeste

O América-RN terá alterações para o duelo diante do Fortaleza. As equipes se enfrentam neste sábado, 3, às 16 horas, na Arena Castelão, pela rodada de abertura da Copa do Nordeste 2024.

Para o embate, a equipe potiguar conta com três desfalques e duas dúvidas. No departamento médico, o atacante Rafinha, o volante Vini Guedes e o goleiro Carlão não poderão entrar em campo, bem como o volante Lucas Gabriel e o atacante Gustavo Custódio, que se recuperam de cirurgia.

As dúvidas ficam por conta do lateral-esquerdo Guilherme Guedes e do atacante Vitinho. Ambos os atletas passaram por transição na última semana e podem ser novidade para o técnico Marquinhos Santos, que deve promover mudanças no time para o embate diante do Leão.