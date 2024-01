Sorteio define grupos da Copa do Nordeste 2024; confira os adversários de Ceará e Fortaleza

O Alvinegro, atual campeão do torneio, está no Grupo A ao lado do Sport e Vitória, enquanto o Leão do Pici integra o Grupo B com o Bahia

Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, esteve presente no evento ao lado de Alex Santiago, mandatário do Fortaleza. João Paulo, presidente do Ceará, representaria o clube na cerimônia, mas teve um problema com voo que o impossibilitou de ir. Na dinâmica do sorteio, o Alvinegro, o Leão do Pici, o Bahia e o Sport foram os cabeças de chave por serem os melhores ranqueados da CBF.

O sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste aconteceu na noite desta quinta-feira, 18, em Teresina (PI), no Teatro Silvio Mendes, no Sesc Cajuína. Os 16 clubes da região classificados para o torneio foram divididos em dois grupos, A e B. Vale ressaltar que equipes do mesmo estado não puderam compor a mesma chave, com exceção da Juazeirense, terceiro representante da Bahia.

O Ceará, atual campeão, caiu no Grupo A ao lado das seguintes equipes: Sport-PE, Vitória-BA, CRB-AL, América-RN, Botafogo-PB, River-PI e Maranhão. Já o Fortaleza integra o Grupo B com os demais times: Bahia, Náutico-PE, ABC-RN, Altos-PI, Juazeirense-BA, Itabaiana-SE e Treze-PB.

Nesta primeira etapa da competição, o formato é de duelos cruzados, ou seja, as equipes da Chave A enfrentam os clubes que estão na Chave B. Os quatro melhores de cada grupo avançam para às quartas de final, disputado em formato de jogo único e eliminatório — a vantagem do mando de campo será do clube com melhor campanha na fase de grupos.

Assim, o Ceará terá alguns clássicos regionais importantes, como duelo contra Bahia, rival que já enfrentou três vezes na final do certame e venceu duas. O Fortaleza reencontrará o Sport, rival do clube na decisão da Lampions de 2022 — conquistada pelo Leão do Pici.

A tabela dos jogos ainda não foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com o calendário oficial divulgado pela CBF, a fase de grupos da Copa do Nordeste será iniciada no dia 4 de fevereiro, um domingo, com término previsto para o dia 9 de junho. Diferente da última temporada, não deve haver choque de datas com as competições estaduais.

Copa do Nordeste 2024: quem o Ceará vai enfrentar?

Fortaleza

Bahia

Náutico

ABC

Altos

Juazeirense

Itabaiana

Treze

Copa do Nordeste 2024: quem o Fortaleza vai enfrentar?

Ceará

Sport

Vitória

CRB

América-RN

Botafogo-PB

River

Maranhão

Copa do Nordeste 2024 é a 12ª edição desde o retorno do certame em 2013

A Copa do Nordeste de 2024 marcará a 12ª edição do torneio regional desde que ele voltou a ser realizado pela CBF em 2013. O Ceará, atual campeão, também é o time com mais títulos deste recorte de disputa, com três taças, obtidas nas temporadas de 2015, 2020 e 2023.

O Fortaleza (2019 e 2022) e o Bahia (2017 e 2021) figuram na segunda posição do ranking, seguido pelo Sport (2014), Campinense (2013), Sampaio Corrêa (2018) e Santa Cruz (2016).