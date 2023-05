Sport x Ceará ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Sport e Ceará se enfrentam hoje, 3 de maio, às 21 horas, na Ilha do Retiro (PE), em partida válida pela grande final da Copa do Nordeste de 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O grande campeão da Copa do Nordeste de 2023 será conhecido na noite desta quarta-feira, 3 de maio. A partir das 21 horas, a bola começa a rolar na Ilha do Retiro, em Recife-PE, para o duelo entre Sport e Ceará. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Sport x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Escalações de Sport e Ceará

Sport

4-2-3-1: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho e Ronaldo; Edinho, Jorginho e Juba; Vágner Love. Téc: Enderson Moreira

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Téc: Eduardo Barroca

Como chegam Sport e Ceará para o jogo

Na beira do campo, uma situação inusitada. Eduardo Barroca, anunciado como novo técnico do Ceará na última semana após Morínigo ser demitido, pode conquistar um título pelo clube em seu segundo jogo. Na estreia, o comandante conduziu o Vovô na vitória sobre o ABC, pela Segundona, resultado que aliviou a pressão no torneio nacional e elevou a moral para o duelo contra o Sport. Para isso, o carioca não poupou jogadores e utilizou força máxima, diferente do time pernambucano, que atuou no fim de semana com os reservas no empate com o Novorizontino.

Para o duelo, Barroca não poderá contar com os recém-contratados, já que chegaram ao clube após o período de inscrição. São seis atletas ao todo: o goleiro Bruno Ferreira, os atacantes Nicolas, Erick Pulga e Pedrinho, o zagueiro Léo Santos e o volante Zé Ricardo. Caíque viajou com a delegação, mas é tratado como dúvida. No Sport, Enderson Moreira tem Facundo Labandeira como único desfalque. (Com Mateus Moura)



