Sem desfalque, Sport deve chegar completo para primeira final da Copa do Nordeste

O Sport, adversário do Ceará na final da Copa do Nordeste, vem completo para a disputa do primeiro jogo da decisão, nesta quarta-feira, 19. Sem nenhuma baixa no elenco, o Leão da Ilha deve repetir a escalação da vitória sobre o Retrô-PE por 2 a 1, em confronto válido pela final do Campeonato Pernambucano, no último sábado, 15.

Em preparação para o confronto, o Sport realizou treino de apronto na manhã desta terça-feira, 18, no CT do clube, e embarcou para Fortaleza nesta tarde.

A delegação rubro-negra foi recebida com festa da torcida na chegada ao aeroporto de Recife.

Vindo de uma vitória no primeiro jogo da final do campeonato estadual, o time pernambucano vem embalado para disputar mais uma decisão.

O Leão da Ilha vive grande fase nesta temporada. Dos 25 jogos disputados em 2023 o time pernambucano perdeu apenas um confronto. A derrota foi exatamente para o adversário da grande final do Nordestão: o Ceará.

O Vovô venceu o Sport por 3 a 2, em partida válida pela fase de grupos da Copa do Nordeste, em fevereiro.

Devido ao calendário apertado, o Rubro-Negro ainda não fez sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias, além das finais do Nordestão, O Leão da Ilha vai disputar o último jogo da final do Pernambucano e o confronto decisivo contra o Coritiba pela Copa do Brasil.

Os principais destaques da equipe pernambucana são Luciano Juba e Vagner Love. Juntos, eles participaram diretamente de 35 dos 60 gols marcados pelo Sport em 2023. O Leão da Ilha é o time com mais gols no futebol brasileiro.

Provável Escalação

Sport: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Carius; Ronaldo Henrique, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Juba e Love.

Expectativa para a final

O Ceará recebe o Sport no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste na Arena Castelão, nesta quarta-feira, 19, às 21h30min. A disputa, que dá início a decisão pela taça do Nordestão, contará com grande público. Segundo parcial divulgada pelo Vovô, nessa segunda-feira, 17, 45 mil torcedores alvinegros estarão presentes na final. Os dois setores norte (inferior e superior) da arena já foram esgotados.

O Vovô busca o tricampeonato na competição, conquista que pode tornar o alvinegro o clube que mais venceu o torneio desde que ele voltou a acontecer, em 2013. Já o Sport pode se tornar, juntamente com Bahia e Vitória, o maior campeão da história da Copa do Nordeste, com quatro títulos.

Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

Com informações de Davi Saboia, repórter do Jornal do Commercio