Caio Max apita primeiro jogo da final do Nordestão entre Ceará e Sport

O árbitro do primeiro confronto da final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport está definido. O potiguar Caio Max será o responsável por conduzir e apitar o embate na Arena Castelão, duelo este que acontece na quarta-feira, 19, às 21h30min.

A decisão pela taça será o quinto jogo que Caio Max apita no Nordestão. Neste recorte pelo certame regional de 2023, o potiguar foi o árbitro principal nas vitórias do Ceará por 3 a 1 sobre o Sergipe e do Sport por 2 a 0 diante do Náutico.

A CBF ainda não divulgou de forma oficial os demais componentes da Comissão de Arbitragem para a partida entre Vovô e Leão. Vale ressaltar que o duelo contará com a presença do VAR.