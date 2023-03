Fortaleza x Ceará ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Reedição do confronto de 2020,Fortaleza e Ceará voltam a se encontrar em uma semifinal da Copa do Nordeste com objetivos idênticos: manter viva a chance do tricampeonato regional. O Clássico-Rei, forjado sob diversos duelos marcantes, terá, nesta quarta-feira, 29, às 21h30min, na Arena Castelão, mais um destes jogos que entram para a história da rivalidade centenária entre alvinegros e tricolores. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Ceará

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto e Titi; Calebe, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Lucas Crispim; Romarinho e Lucero. Técnico: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat,Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson,Caíque Gonçalves e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo

Como Fortaleza e Ceará chegam para o jogo

Para o embate, Vojvoda conta com uma lista longa de desfalques. Ao todo, o argentino não poderá contar com Pedro Rocha, Lucas Esteves, Guilherme e João Ricardo, todos por lesão. Silvio Romero, com desconforto, é dúvida. Por outro lado, Tinga e Brítez retornam e ficam à disposição.

Já no Vovô o cenário é inverso. O clube não possui nenhum atleta no DM e vai com força máxima para o confronto. Vitor Gabriel, vice-artilheiro da equipe, volta a ser opção após cumprir suspensão na última partida.



