Relembre as campanhas de Fortaleza e Ceará até a semifinal da Copa do Nordeste

Rivais históricos, Fortaleza e Ceará entram em campo nesta quarta-feira, 29, pela semifinal da Copa do Nordeste 2023. Na Arena Castelão, as equipes se enfrentam às 21h30min em jogo único que decide quem avança para a grande decisão do certame.

Os times chegam para o jogo tendo duas das melhores campanhas da atual edição do Nordestão. Comandado por Vojvoda, o Leão eliminou o Ferroviário por 4 a 0 nas quartas de final. Já o Vovô bateu o Sergipe por 3 a 1 sem sustos.

Na fase de grupos, ambas as equipes se classificaram de forma antecipada. O Fortaleza foi o segundo colocado do Grupo A com 18 pontos. Em oito jogos, o time tricolor venceu seis e foi derrotado em dois. Inclusive, uma das derrotas foi para o próprio rival, Ceará. O outro revés ocorreu diante do ABC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Alvinegro de Porangabuçu somou 16 pontos e liderou o Grupo B. Sob o comando de Gustavo Morínigo, a equipe venceu cinco partidas, empatou uma e perdeu duas.

Campanhas de cada time no Nordestão

Fortaleza

9 jogos: 7 vitórias e 2 derrotas

Gols marcados: 19

Gols sofridos: 5

Ceará

9 jogos: 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Gols marcados: 19

Gols sofridos: 12

Sobre o assunto Fortaleza e Ceará seguem venda de ingressos para Clássico-Rei

Dúvidas, desfalques e retornos: as novidades de Fortaleza e Ceará para o Clássico-Rei

Erick e Lucero chegam em alta para o Clássico-Rei decisivo no Nordestão

Retrospecto do Clássico-Rei na Copa do Nordeste

Será a 12ª vez que haverá um Clássico-Rei pelo torneio e o Vovô leva larga vantagem sobre o Leão. Em 11 jogos, foram quatro vitórias alvinegras, seis empates e apenas um triunfo tricolor. O Ceará inclusive defende um tabu de 22 anos sem perder para o Fortaleza no Nordestão.



A única vez que o Fortaleza se sobressaiu sobre o Ceará na Copa do Nordeste foi em 2001, na primeira vez que as equipes se enfrentaram pela competição. O placar foi 2 a 1 para o Tricolor.