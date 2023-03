Copa do Nordeste: veja camisas criadas pela IA dos semifinalistas

O confronto entre os quatro semifinalistas da Copa do Nordeste 2023 - Fortaleza, Ceará, ABC e Sport - acontece nesta quarta-feira, 29. Enquanto os torcedores esperam os times entrarem em campo, O POVO imaginou camisas alternativas com ajuda de inteligência artificial (IA).

O aplicativo “Dream by Wombo" pode transformar textos em imagens a partir das descrições do público. Sua inteligência artificial foi desafiada a criar novos modelos de camisa, considerando as cores simbólicas de cada semifinalista.

Copa do Nordeste terá finalista cearense pelo quinto ano consecutivo; CONFIRA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Copa do Nordeste: confira as camisas dos semifinalistas criadas pela IA

Os times Fortaleza e Ceará jogam às 21h30min (horário de Brasília) na Arena Castelão, em Fortaleza, enquanto ABC e Sport se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife, no mesmo horário.

Ceará

O Ceará garantiu o seu espaço como semifinalista ao vencer o Sergipe com placar de 3 a 1. Para compor a camisa alternativa, a IA seguiu os comandos de uma roupa esportiva com as cores características do time cearense (branco e preto).

Camisa do Ceará criada por IA (Foto: Dream by Wombo)



Fortaleza

A vaga do Fortaleza foi confirmada após sua vitória contra o Ferroviário, por 4 a 0. A composição da roupa por IA seguiu os comandos para as cores azul, vermelho e branco, conhecidas pelos torcedores.

Camisa do Fortaleza criada por IA (Foto: Dream by Wombo)



Sport

A goleada do Sport contra o CRB classificou o time para as semifinais, vencendo por 4 a 0. Em relação à camisa, os tons do grupo também foram levados em consideração, com vermelho, preto e detalhes em dourado.

Camisa do Sport criada por IA (Foto: Dream by Wombo)



ABC

A derrota do Náutico garantiu o lugar do ABC como semifinalista, vencendo o time pernambucano com placar de 3 a 1. Em relação às instruções para a camisa, a IA seguiu a escolha de cores (branco e preto) e se baseou em modelos anteriores.

Camisa do ABC criada por IA (Foto: Dream by Wombo)



Jogos da final da Copa do Nordeste são confirmados para abril e maio; VEJA

Tags