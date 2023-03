Classificado, Ferroviário visita Náutico pela última rodada do Nordestão

Times se enfrentam nesta quarta-feira, 22, no estádio dos Aflitos, às 21h30, em jogo da última rodada da primeira fase do certame regional

O Ferroviário encerrará a sua participação na fase de grupos da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 22. Em Recife, o time coral visita o Náutico nos Aflitos, às 21h30, em jogo da última rodada da primeira fase do certame regional.

Apesar de estar classificado para as quartas de final, o Tubarão visualiza o confronto com grande importância para a próxima fase. Caso consiga a vitória em terras pernambucanas, a equipe chegará aos 16 pontos e, em caso de tropeço do Fortaleza contra o Santa Cruz, assumiria a segunda posição do Grupo A. Essa posição daria ao time a vantagem de jogar em casa nas quartas de final do torneio.

Com isso, o técnico Paulinho Kobayashi pode escalar, mais uma vez, a equipe titular. No entanto, existe também a possibilidade de uma equipe alternativa ser mandada a campo visando a recuperação dos atletas. O time da Barra do Ceará disputou cinco partidas no intervalo de duas semanas.

A equipe coral vem realizando boas campanhas nos torneios em 2023 e quer chegar longe no Nordestão. De acordo com a tabela básica, as quartas de final acontecerão nos dias 25 ou 26 de março, ou seja, já neste fim de semana. Por isso, Kobayashi analisará, com sua comissão técnica, qual a melhor estratégia para a partida desta quarta.

O Náutico, por sua vez, chega para o confronto precisando vencer para garantir classificação para o mata-mata do certame regional. Atual quarto colocado do Grupo B, o time pernambucano somou 10 pontos até o momento, um a mais que o rival Santa Cruz, quinto lugar.

Para evitar uma queda na fase de grupos, o Timbu trata a partida diante do Ferroviário como uma verdadeira decisão. Para o jogo, o técnico Dado Cavalcanti escalará força máxima. No entanto, não poderá contar com o meia Matheus Carvalho.

O jogador será desfalque na equipe alvirrubra pelas próximas duas semanas devido uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Diante desse cenário, o comandante do Timbu deve escalar Souza como meia mais avançado, recuando Nathan para a posição de segundo volante.

Além do sucesso esportivo, a classificação para às quartas de final da Copa do Nordeste vale uma premiação de 500 mil, valor que já está garantido para o Ferroviário.



Náutico x Ferroviário

Náutico

4-3-3: Vagner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Nathan e Souza; Paul Villero, Jael e Kayon. Téc: Dado Cavalcanti

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Éder Lima, Edgar e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Vinícius Paulista; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi



Local: Aflitos, em Recife/PE

Data: 22/3/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa

Assistentes: Rogerio de Oliveira Braga e Alisson Lima Damasceno

Transmissão: Canal Nosso Futebol e OneFootball

