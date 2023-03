No PV, Ferroviário tenta encaminhar classificação no Nordestão contra Santa Cruz

Dentro do G-4 do Grupo A, Tubarão da Barra pode até assumir a vice-liderança em caso de vitória sobre os pernambucanos

Para se manter no G-4 e encaminhar a classificação para o mata-mata, o Ferroviário enfrenta nesta quarta-feira, 8, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, o Santa Cruz, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Na zona de classificação do Grupo A, o Tubarão da Barra pode até assumir a vice-liderança em caso de vitória sobre os pernambucanos.

Invicto há sete partidas, o escrete coral cearense chega embalado para enfrentar o rival tricolor após três vitórias consecutivas. Os triunfos recentes renderam ao Ferrão duas classificações, uma na Copa do Brasil e outra no Campeonato Cearense, e o retorno ao G-4 do Nordestão com três pontos de vantagem para o quinto colocado na chave, o Sampaio Corrêa.

"É fruto do trabalho em conjunto. A gente está invicto, bem na competição. Nós esperamos manter esta invencibilidade", afirmou o lateral-direito Rodrigo Negueba, autor de um gol no triunfo sobre o Campinense-PB.

Apesar das oscilações na temporada, o Santa Cruz vive um momento positivo após a classificação na Copa do Brasil e a vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 3 a 1, na Copa do Nordeste, que deixou a equipe encostada no G-4 do Grupo B, com oito pontos, dois a menos do que o quarto colocado, o Náutico.

Por outro lado, os pernambucanos se veem na necessidade de poupar jogadores titulares contra o Ferroviário. Isso porque a equipe tem duelo decisivo pelo campeonato estadual contra o Sport.

O Santa ainda precisa garantir pelo Pernambucano a vaga para a Série D 2024. Para isso, a Cobra Coral tem que terminar a primeira fase entre os dois melhores colocados, com exceção de Sport e Náutico, que já têm divisão asseguradas para o próximo ano no Campeonato Brasileiro.

"Vai se gerar uma condição de se priorizar o jogo de sábado (contra o Sport). Mas eu vejo o jogo contra o Ferroviário de suma importância para nossa classificação", disse o técnico Ranielle Ribeiro.

Um dos únicos dois clubes invictos na Copa do Nordeste, o Ferroviário conta com o momento em alta de Erick Pulga e Ciel para somar mais três pontos no torneio regional. A dupla marcou 17 dos 27 gols do Tubarão em 2023, tendo 63% de participações nos lances de bola na rede.

Ciel foi poupado do último confronto visando o duelo diante do Santa. Outra peça importante poupada foi o goleiro Douglas Dias, arqueiro com mais defesas difíceis na competição regional, com dez.

O Ferrão tem o retorno do volante Vinicius Paulista, que cumpriu suspensão na última rodada. O lateral-direito Wesley, lesionado, está fora do confronto, e o meia Matheus Lima é dúvida por contusão muscular. O zagueiro Alisson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Ferroviário x Santa Cruz

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Éder Lima, Roni Lobo e Zé Carlos; Lincoln, Felipe Guedes e Vinicius Paulista; Deysinho, Ciel e Erick Pulga. Téc: Paulinho Kobayashi

Santa Cruz

4-3-3: Michael; Jadson, Ítalo Melo, Yan e Ian Rodrigues; João Erick, Baraka e Anderson Ceará; Marcelinho, Maranhão e Lucas Silva. Téc: Ranielle Ribeiro

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 8/3/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Ruan Neres Souza de Queiros/PB

Transmissão: Canal Nosso Futebol e OneFootball

