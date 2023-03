Campinense x Ferroviário ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Campinense e Ferroviário se enfrentam hoje, 4, às 17h30min, no Amigão (PB), em partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Siga transmissão ao vivo da Rádio O POVO CBN

O Ferroviário encara o Campinense-PB na tarde deste sábado, 4, a partir das 17h30min, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Campinense x Ferroviário ao vivo: ouça via YouTube

