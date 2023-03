Embalado, Ferroviário encara o Campinense e mira retorno ao G4 do Nordestão

Apesar do retrospecto positivo, o time da dupla Ciel e Erick Pulga precisa voltar a vencer na Copa do Nordeste. Após a estreia com vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, o Ferrão empatou os quatro confrontos seguintes

O Ferroviário chega embalado para enfrentar o Campinense neste sábado, 4, às 17h30min, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB. A equipe cearense mira o retorno ao G4 do grupo A para seguir vivo pela classificação na competição regional.

Quinto colocado de seu grupo, o Ferroviário pode terminar a sexta rodada até na segunda colocação em caso de vitória fora de casa, dependendo de outros resultados. O time da Barra do Ceará tem a chance de ultrapassar Sport, CRB e Sampaio Corrêa.

O escrete comandado por Paulinho Kobayashi soma duas classificações consecutivas nos últimos sete dias. O Tubarão bateu Maracanã e Resende-RJ fora de casa e avançou para a semifinal do Campeonato Cearense e a segunda fase da Copa do Brasil. O Coral está invicto há seis jogos.

"Para algumas pessoas está sendo uma surpresa (o bom momento do Ferroviário), mas para nós do grupo, da comissão técnica, não está sendo porque sabemos da nossa qualidade. E espero dar continuidade para conseguir nossos objetivos na temporada", afirmou o zagueiro Alisson.

Apesar do retrospecto positivo, o time da dupla Ciel e Erick Pulga precisa voltar a vencer na Copa do Nordeste. Após a estreia com vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, o Ferrão empatou os quatro confrontos seguintes diante do Bahia, CSA, Sergipe e ABC.

Diferente do último jogo na competição regional, quando poupou atletas da equipe considerada titular, Paulinho Kobayashi deve escalar força máxima para encarar o Campinense, apesar do desfalque de Ciel, que não viajou com a equipe por um incômodo no pé e não irá participar do jogo. Embora seja fora de casa, o duelo é bastante favorável para os cearenses em meio ao péssimo momento dos paraibanos.

O Campinense só venceu três jogos em 14 disputados em 2023. O time comandado por Leston Júnior não desfruta do sabor da vitória há três partidas, quando perdeu para o Grêmio, sendo eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira, 1º, e para o Atlético-BA, confronto este pela Copa do Nordeste, e empatou com o Treze no clássico paraibano pelo Estadual.

O clube da Paraíba vive situação delicada tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Paraibano. A equipe ainda tem chance de classificação nas duas competições, mas hoje aparece fora da zona de avanço. No Estadual, o time disputará a última rodada precisando de uma vitória para avançar.

No Nordestão, a Raposa é o penúltimo colocado do grupo B com apenas quatro pontos. A diferença para o G4 é de três pontos.

O técnico Paulinho Kobayashi também tem o desfalque confirmado do lateral-direito Wesley, lesionado, e do volante Vinicius Paulista, que cumpre suspensão após expulsão contra o ABC. O meia Matheus Lima, que se recupera de lesão muscular, é dúvida.

No Campinense, Leston Júnior não poderá contar com o volante Rogério, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-BA.



FICHA TÉCNICA

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Negueba, Alisson, Éder Lima e Matheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Edgar Silva (Cairo); Deysinho, Ciel e Erick Pulga. Téc: Paulinho Kobayashi

Campinense

4-3-3: Otávio Passos; Thiago Ennes, Diego Silva e Bruno Colaço; Ramires, Paulo Victor e Diego Viana; Mauri, Vanderlan e Anicete (Passira). Téc: Leston Júnior

Local: estádio Amigão, em Campina Grande-PB

Data: 4/3/2023

Horário: 17h30min

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Júnior-SE

Assistentes: Cleriston Clay Barreto-SE e Vaneide Vieira de Gois-SE

Transmissão: Canal Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri (jornada a partir das 17 horas)

