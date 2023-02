Com retorno de Juninho Quixadá, Ferroviário enfrenta o ABC no PV pelo Nordestão

O Ferroviário volta a campo nesta quarta-feira, 22, às 21h30min, no estádio Presidente Vargas, para encarar o ABC em duelo importante pelo G4 da Copa do Nordeste. A equipe cearense, que vem de empate sem gols em casa com o Sergipe, pode terminar a rodada na vice-liderança do grupo A.

O clube potiguar também empatou na última rodada do Nordestão com o Vitória, em Salvador, e mira o topo da tabela do grupo B. O time comandado pelo técnico Fernando Marchiori é uma das sensações da competição, bateu o Fortaleza na campanha no torneio regional e está invicto há oito partidas na temporada - sete triunfos e um empate.

Assim como o rival, o Tubarão da Barra é um dos destaques da edição de 2023 da Lampions. A equipe comandada pelo técnico Paulinho Kobayashi está entre os três clubes invictos na competição com campanha de uma vitória e três empates. O escrete coral bateu o Ceará por 3 a 0 na estreia e empatou na sequência com Bahia, CSA e Sergipe.

O Ferrão chega bastante desfalcado para o confronto. Ao todo, são três desfalques confirmados no elenco: o volante César Sampaio, o lateral-direito Wesley e o lateral-esquerdo Matheus Silva. O outro lateral-esquerdo da equipe, Zé Carlos, e o meia Matheus Lima saíram do jogo contra o Sergipe sentindo dores musculares e são dúvidas.

Erick Pulga, artilheiro do Nordestão com três gols ao lado de Galhardo, do Fortaleza, atuou os 90 minutos contra os sergipanos, mas deixou o gramado chorando. Não se sabe se o atleta teve alguma lesão.

Expulso após receber dois cartões amarelos, o próprio técnico Paulinho Kobayashi cumpre suspensão e está fora do jogo contra o ABC. O Tubarão será comandado por Marcelo Copertino.

Por outro lado, o Ferroviário tem os retornos do zagueiro Roni Lobo, que cumpriu suspensão na última rodada, e do meia Juninho Quixadá, que se recuperou de lesão e voltou a ficar disponível depois de mais de um mês em recuperação.

"Estou 100% recuperado. Vamos aproveitar a oportunidade de mais uma vez ser relacionado. Que seja uma reestreia iluminada", afirmou Juninho Quixadá.

O meia ressaltou ainda a dificuldade do embate com o Alvinegro. "A Copa do Nordeste tem muitas equipes qualificadas. Por isso que tem proporcionado grandes jogos ao torcedor. A gente espera manter o padrão de jogo para que possa surpreender o ABC e conseguir a vitória", comentou.

No ABC, o volante Bruno Lima e os meias Allan Dias e Matheus Anjos, este um dos principais destaques da equipe, estão lesionados e são desfalques contra o Ferroviário.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x ABC

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Negueba, Alisson, Roni Lobo (Fabão) e Éder Lima; Lincoln, Felipe Guedes e Thiaguinho (Cairo); Deysinho, Ciel e Erick Pulga (Kiuan). Téc: Paulinho Kobayashi

ABC

4-3-3: Simão; Alemão, Richardson, Afonso e Márcio Azevedo; Daniel, Jean Patrick e Raphael Luz; Maycon Douglas, Felipe Garcia e Fábio Lima. Téc: Fernando Marchiori

Local: estádio Presidente Vargas

Data: 22/2/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho-PB

Assistentes: Gleydson Francisco-PB e Ruan Neres Souza de Queiros-PB

Transmissão: Canal Nosso Futebol e OneFootball

