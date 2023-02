Expulso em empate do Ferroviário, Kobayashi critica árbitro: "Tem que saber a regra"

Na reta final da partida, o quarto árbitro da partida, Joanilson Scarcella Lima, foi chamado de "safado" por alguém (não identificado) do banco de reservas do Ferroviário

O técnico Paulinho Kobayashi foi expulso no fim do segundo tempo da partida entre Ferroviário e Sergipe, que terminou empatada em 0 a 0, no sábado, 18. O treinador levou dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho, deixando o campo bastante irritado.

Na reta final da partida, o quarto árbitro da partida, Joanilson Scarcella Lima, foi chamado de "safado" por alguém (não identificado) do banco de reservas do Ferroviário. Neste momento, Joanilson vai até o local e diz que - como não sabe quem lhe xingou - o cartão amarelo seria dado ao técnico Paulinho Kobayashi.

Após ser informado sobre o ocorrido por Joanilson, o árbitro de campo, Diego Silva, dá o cartão amarelo a Kobayashi. Irritado, o treinador do Tubarão reclamou bastante da punição e acabou recebendo o segundo amarelo e expulso com o vermelho em sequência.

Depois da partida, Kobayashi deu sua versão sobre o que ocorreu à beira do gramado. "Na verdade, o quarto árbitro falou que xingaram ele e ele chamou o árbitro para me dar o cartão porque não sabia quem era. E ele me deu o cartão amarelo. Fui falar para o quarto árbitro: primeiro, você tem que aprender a regra. Pergunta pra mim que te falo quem é. Se eu não falar quem é o cartão é pra mim", afirmou o treinador do Tubarão.

"Eu não estava discutindo, estava explicando para ele a regra, porque talvez ele não conheça. Quando tem alguém no banco que você não conhece, você pergunta ao treinador. Se o treinador não apontar, cartão amarelo para o treinador. Foi isso que falei pra ele e me expulsou", completou.

Na súmula, o árbitro Diego Silva explicou os cartões dados a Kobayashi. Sobre o primeiro amarelo, o juiz justificou: "Por reclamar de forma ostensiva das decisões da arbitragem".

Sobre o segundo amarelo e o vermelho, Diego registrou que Kobayashi seguiu reclamando de forma ostentiva em direção ao quarto árbitro, pronunciando as seguintes palavras: "porra, caralho, você mandou me dar esse cartão".

