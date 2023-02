Ferroviário x Sergipe ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

O Ferroviário tem se destacado nas rodadas iniciais da Copa do Nordeste. Em busca de manter a invencibilidade na competição, o Tubarão da Barra encara o Sergipe, pela 4ª rodada do certame. O duelo acontece neste sábado, 18, às 15h30min, no Estádio Presidente Vargas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ferroviário x Sergipe ao vivo: ouça via Youtube

Ferroviário x Sergipe ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ferroviário e Sergipe

Ferroviário

Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima, Zé Carlos; Lincoln, Felipe Guedes, Matheus Lima; Deizinho, Erick Pulga e Ciel

Sergipe

Dida; Wander, Pablo, André Penalva, Miguel; Magno, Danielzinho, Romário; Abner, Pedro Henrique e Ronan.

Como Ferroviário e Sergipe para o jogo

O time coral encarou equipes de divisões superiores: Ceará (Série B), Bahia (Série A) e CSA (Série C). O Tubarão levou a melhor no Clássico da Paz e venceu por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas. Na rodada seguinte, na Arena Fonte Nova, o time cearense arrancou um ponto fora de casa no empate em 2 a 2 com os baianos. No jogo mais recente, pela terceira rodada, o clube da Barra do Ceará buscou um ponto ao empatar em 1 a 1 com o CSA, jogando com um jogador a menos, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.



O Sergipe chega para o duelo depois de duas vitórias consecutivas na competição. Com um jogo a mais, o Gipão acumula seis pontos após duas vitórias e duas derrotas. O clube sergipano estreou com revés por 1 a 0 diante do CRB-AL, fora de casa. Em jogo adiantado da 5ª rodada contra o Fortaleza, o time perdeu pelo mesmo placar, no PV. Já de volta aos seus domínios, em partida da segunda rodada, o time goleou o Atlético-BA por 4 a 0 e, no duelo mais recente, derrotou o Vitória pelo placar de 2 a 1.

